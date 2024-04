Nach Autounfall in Bayern: Harry Kanes Nanny wird gelobt!

Vor wenigen Tagen machte eine tragische Nachricht die Runde: Drei der vier Kinder des FC Bayern-Spielers Harry Kane (30) waren in einen Autounfall verwickelt. Wie The Sun berichtet, wird das Kindermädchen der Familie Kane, die mit den drei Kids unterwegs war, für ihr umsichtiges Verhalten gelobt. "Sie hatte nur Millisekunden Zeit gehabt, zu reagieren. Auf den Bildern kann man sehen, dass es ein schwerer Zusammenstoß war, aber die Kane-Kinder haben nichts anderes als einen Knall gespürt. Sie hat wirklich eine Katastrophe abgewendet", so eine anonyme Quelle im Gespräch mit dem Medium.

Doch was ist überhaupt geschehen? Am Montagnachmittag war die Nanny mit den drei ältesten Kindern von Harry und seiner Ehefrau Katie Goodland in der Nähe von Starnberg unterwegs. Eine junge Fahrerin in einem Renault Clio nahm dem Mercedes Vito der Kanes allerdings die Vorfahrt – die Fahrzeuge kollidierten heftig. Insgesamt wurden bei dem Unfall neun Personen in Mitleidenschaft gezogen. Schwere Verletzungen gab es aber glücklicherweise keine. Auch Louis (3), Vivienne (5), Ivy (7) und ihre Nanny wurden nur leicht verletzt.

Der Fußballspieler selbst befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Deutschland: Zusammen mit dem bayrischen Rekordmeister reiste er für das Champions-League-Spiel Arsenal F.C. gegen den FC Bayern München in die Hauptstadt von Großbritannien. Wo Harrys Frau und das jüngste Kind Henry waren, ist nicht bekannt.

Getty Images Harry Kane mit seiner Familie, 2019

Getty Images Harry Kane beim Spiel gegen Bochum im September 2023

