Harry Kanes Kinder sollen bei Unfall verletzt worden sein

Es muss ein Schock für den FC Bayern-Star gewesen sein. Bild berichtet, dass Harry Kanes (30) Nachwuchs in einen Unfall verwickelt worden sei. Drei seiner vier Kinder sollen bei einem Zusammenstoß auf einer Landstraße in Bayern verletzt worden sein. Es handele sich um die fünfjährige Vivienne, die siebenjährige Ivy und den dreijährigen Louis. Die Kids des Profifußballers hätten sich leichte Verletzungen zugezogen und seien mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Es wird vermutet, dass sich das Unglück in der Nähe von München ereignet haben soll. Eine Fahrerin soll den Berichten zufolge beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammengestoßen sein, in dem sich die drei Kleinen befunden haben sollen. Sechs weitere Personen seien leicht verletzt worden, die Strecke soll für rund zwei Stunden gesperrt worden sein. Mehr Details sind zu dem Zeitpunkt nicht bekannt – Familienvater Harry war nicht in den Unfall verwickelt, da er zu dem Zeitpunkt mit seinem Verein in London gegen den FC Arsenal spielte.

Harry führt abseits des Sports ein äußerst normales Leben. Bereits im Alter von 18 Jahren lernte er seine Frau Kate kennen. Die beiden hatten sich 2019 das Jawort gegeben. Erst im vergangenen Jahr wurde das Paar zum vierten Mal Eltern. Im August erblickte ihr zweiter Sohn das Licht der Welt, wie der stolze Vater via Instagram mitteilte: Willkommen auf der Welt, Henry Edward Kane. Ich liebe dich, mein Junge!

Harry Kane mit seinem Sohn

Harry Kane mit seinem Sohn, August 2023

