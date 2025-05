Nach Abschied: Thomas Müller gönnt sich einen Ibiza-Trip

Thomas Müller (35) gönnte sich nach seinem emotionalen Bayern-Abschied zusammen mit mehreren Mitspielern einen Kurztrip auf die beliebte Baleareninsel Ibiza. Nach dem feierlichen 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach, seinem letzten Heimspiel für den FC Bayern, wurde der Stürmer am Münchner Flughafen mit Sonnenbrille und breitem Grinsen gesichtet. Laut Bild waren neben Thomas auch Kapitän Manuel Neuer (39) sowie Harry Kane (31), Leon Goretzka (30), Serge Gnabry (29) und Stars wie Raphaël Guerreiro (31) Teil der gut gelaunten Reisegruppe. Am Mittag hob ihr Privatjet Richtung Sonne ab, nachdem sie am Vorabend in einem noblen Münchner Restaurant im kleinen Kreis gefeiert hatten – diesmal ohne ausgelassene Partynacht.

Die Reise war ursprünglich untersagt, da der Ligabetrieb noch lief. Nach dem wichtigen 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach erteilten die Bayern-Verantwortlichen nun offensichtlich grünes Licht. Manuel sorgte am Flughafen mit einem Ball unter dem Arm für Schmunzeln: "Wir fliegen ins Trainingslager", scherzte er gegenüber Bild. Auf Social Media hielten sich die Spieler jedoch zurück, offizielle Statements zur Reise blieben aus. Der Inselaufenthalt fällt allerdings kurz aus: Schon am Samstag steht das letzte Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim an, gefolgt vom traditionellen Balkon-Auftritt am Münchner Marienplatz, wo auch die Fußballerinnen des Vereins geehrt werden.

Die vergangenen Tage waren für Thomas von großen Emotionen geprägt. Beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach wurde er mit stehenden Ovationen verabschiedet – ein Moment, der nicht nur ihn, sondern auch seine Familie zu Tränen rührte. Seine Mutter Klaudia kämpfte auf der Tribüne mit den Gefühlen und auch sein Vater Gerhard zeigte sich sichtlich bewegt. Auffällig: Seine Frau Lisa (35) fehlte in diesem bedeutenden Spiel. In den Interviews nach seinem Abschied zeigte sich Thomas zutiefst überwältigt von den Reaktionen. Gemeinsam mit seinen Mitspielern feierte er nicht nur seinen Abschied, sondern auch die erneute Meisterschaft des FC Bayern – denn trotz Wehmut über das Karriereende bleibt der gemeinsame Erfolg ein tröstender Anlass zur Freude.

Getty Images Thomas Müller und Manuel Neuer, September 2021

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

