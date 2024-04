Irre: Bayern-Kicker treffen auf Ryan Gosling und Emily Blunt

Das ist mal ein Selfie der Extraklasse. Ryan Gosling (43) und Emily Blunt (41) sind aktuell in Europa, um ihren neuen Film "The Fall Guy" zu promoten. Die Premiere fand in Berlin statt und dort treffen die beiden Hollywoodstars auf zwei Fußballstars: Gemeinsam mit den FC Bayern München-Kickern Manuel Neuer (38) und Harry Kane (30) wird natürlich ein Foto geknipst, auf dem alle vier in die Kamera strahlen. Mit diesem Cross-over der anderen Art haben wohl die wenigsten gerechnet. Der Fußballklub postet das Selfie stolz bei Instagram und schreibt: "Das perfekte Selfie existiert nicht..." Die Fans können sich der Begeisterung nur anschließen. "Ryan Gosling und Harry Kane auf einem Bild. So geil", freut sich ein User und ein anderer witzelt: "Drei Kens und eine Barbie!"

Vergangenen Samstag brachten Emily und Ryan ein wenig Hollywood-Glamour nach Berlin, als die Europa-Premiere gefeiert wurde. Der US-Amerikaner und die Britin zeigten sich dabei von ihrer besten Seite, strahlten über beide Ohren und unterhielten die Menge an Schaulustigen. Ein bisschen Zeit für die Fans hatten die beiden auch – neben einem Winken gab es hier und da auch mal ein Autogramm. Wie Daily Mail berichtet, gab es sogar ein kleines Geschenk für Ryan: Ein Fan übergab dem Barbie-Darsteller ein selbst gebasteltes Freundschaftsarmband.

Im vergangenen Jahr hatten Emily und Ryan noch auf unterschiedlichen Seiten gestanden, denn die "Barbenheimer"-Rivalität war in aller Munde gewesen. Ryans Streifen "Barbie" und Emilys Film "Oppenheimer" hatten sich ein regelrechtes Rennen um die Poleposition der erfolgreichsten Filme des Jahres geliefert. Bei den Oscars wurde das sogar zum Running Gag. Und dabei mögen die beiden Filmstars sich eigentlich sehr. "Ich meine, es ist einfach so einfach, mit ihm zusammen zu sein. Es macht so viel Spaß mit ihm!", schwärmte Emily im Interview mit People von ihrem Kollegen.

