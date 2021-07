Daniel Mickelsons (✝23) Angehörige melden sich mit emotionalen Zeilen zu Wort. Der US-Amerikaner hatte eine vielversprechende Karriere als Schauspieler vor sich – doch vor wenigen Tagen wurde er jäh aus dem Leben gerissen. Seine Schwester Meredith machte die schockierend Nachricht auf Social Media öffentlich, die Todesursache ist noch nicht bekannt. Nun nehmen sie und ihre Mutter Laura Abschied von Daniel.

"Ich werde dieses Geschenk, das uns die vergangenen 23 Jahre gegeben wurde, vermissen", betont Laura auf Instagram und teilt ein Foto von sich und ihrem Sohn. "Er hat uns mit seinem ansteckenden Lächeln und seiner mitreißenden Persönlichkeit jeden Tag so viel Freude bereitet." Auch Meredith postet einen weiteren Schnappschuss mit dem Verstorbenen und versucht in Worte zu fassen, wie sehr sie der Verlust schmerzt. "Ich verspreche dir, dein Lächeln weiterzutragen und deine Liebe an alle Menschen in meinem Leben weiterzugeben", schreibt sie.

Daniels Freundin Maddie Haley trauert ebenfalls öffentlich auf ihrem Account. Sie zollte dem Schauspieler bereits mit einer Reihe von Fotos und Videos Tribut. "Ich will nicht, dass das alles wahr ist! Vergangene Nacht habe ich meinen besten Freund verloren. Es fühlt sich an, als wäre mir das Herz aus der Brust gerissen worden!", hielt sie dazu fest.

