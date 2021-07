Kaia Gerber (19) ist zutiefst erschüttert. Vor wenigen Stunden machten tragische Neuigkeiten die Runde: Daniel Mickelson (✝23) ist tot. Der Nachwuchs-Schauspieler ist völlig überraschend im Alter von 23 Jahren gestorben. Zu seinem Freundeskreis zählte unter anderem auch Cindy Crawfords (55) Tochter Kaia Gerber. Den plötzlichen Verlust des jungen Talents kann die Beauty kaum glauben. Im Netz widmete Kaia ihrem verstorbenen Kumpel nun rührende Zeilen!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Kaia einen Screenshot eines Facetime-Anrufes mit Daniel. "Ich erinnere mich, dass wir einmal auf der Couch saßen und den ganzen Tag damit verbrachten, unsere eigene Geheimsprache zu entwickeln, die wir jedes Mal sprachen, wenn wir uns sahen – ich wünschte, wir könnten dorthin zurückkehren", schrieb die Schönheit. Der Schauspieler war einer der Menschen, der Kaia regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. "Ohne dich hier wird es nie mehr dasselbe sein", gab Kaia offen zu.

Mit seinem Tod hinterlässt Daniel eine große Lücke. Auch Stars wie Paris Hilton (40) sind bestürzt. In ihrer Instagram-Story teilte die Blondine ebenfalls ein gemeinsames Bild mit dem 23-Jährigen. "Du warst so ein Licht. Ich bin so traurig, das zu hören, Bruder", drückte Paris ihre Trauer aus.

Anzeige

Instagram / danielmickelson Daniel Mickelson im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / danielmickelson Schauspieler Daniel Mickelson

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de