Die Filmwelt ist erneut in großer Trauer! Daniel Mickelson galt als aufstrebender Schauspieler. Das in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia geborene Nachwuchstalent machte ab 2017 in der Serie "Mani" von sich reden. Mit seiner Darstellung in dem Independent-Horrorfilm "The Killer Clown Meets the Candy Man" wurde er im Jahr 2019 einem größeren Publikum bekannt. Doch die vielversprechende Karriere endete nun tragisch: Daniel ist gestern im Alter von nur 23 Jahren gestorben!

Auf Instagram teilte Daniels Schwester Meredith heute ein Foto aus Kindertagen: Glücklich grinsen die beiden auf der Aufnahme am Strand in die Kamera. "Mein Herz ist zerbrochen und es fühlt sich falsch an, diese Zeilen zu schreiben: Ich habe gestern meinen Bruder, besten Freund und die andere Hälfte meines Herzens verloren", schrieb das Model unter den Beitrag. "Ich bin so froh, dass ich auserwählt war, während seines ganzen wunderbaren Lebens seine Schwester zu sein", fügte sie hinzu. Über die Hintergründe von Daniels plötzlichem Tod ist bisher nichts bekannt.

Unter dem Post meldeten sich zahlreiche Stars zu Wort, um sich von Daniel zu verabschieden. "Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist!", schrieb Model Amelia Gray Hamlin (20). Auch Lottie Moss (23) bekundete ihrer trauernden Kollegin in einem Kommentar ihr Beileid: "Es tut mir so leid, Meredith! Mein Herz ist ganz bei dir."

Instagram / meredithmickelson Daniel Mickelson und seine Schwester Meredith

Instagram / meredithmickelson Model Meredith Mickelson

Instagram / danielmickelson Daniel Mickelson im Dezember 2019

