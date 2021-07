Bringt Paris Herms frischen Flirtwind in Die Alm? Die selbsternannte Real-Life-Barbie und Kiez-Legende Eddy Kante sind die Neuzugänge in der Reality-Show. Und wer der Berlinerin auf Social Media folgt, weiß: Sie geizt nicht mit ihren Reizen. Vor allem ihren XXL-Po, für den sie sich mehrfach unters Messer gelegt hat, setzt sie nur allzu gern in Szene. Im Promiflash-Interview verriet Paris: Sie hätte nichts dagegen, einem der Alm-Boys näherzukommen.

"Ich bin glücklicher Single und suche nicht verzweifelt nach einem Mann", stellte die Netz-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash klar. Das soll aber nicht heißen, dass sie Flirts gegenüber abgeneigt ist – ganz im Gegenteil: "Ich lasse immer alles auf mich zukommen", erklärte sie. Sollte sich also die Gelegenheit für ein kleines Techtelmechtel ergeben, würde Paris sie vermutlich ergreifen. Aber falls die Alm für sie eine flirtfreie Zone bleibt, könnte sie auch damit leben.

Einer hat in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt, dass er kein Problem mit Flirten – und sogar Sex – vor der Kamera hat: Aaron Hundhausen sah man in der zweiten Are You The One?-Staffel quasi ständig unter der Bettdecke in Aktion. Auch auf der Alm haute er schon den ein oder anderen sexuellen Spruch raus.

raus.

Paris Herms, Influencerin

"Are You The One?"-Kandidat Aaron

