Bei Die Alm brennt die Luft! Seit mehreren Wochen sind die Promis nun schon in der Hütte auf den Bergen daheim. Von Harmonie fehlt allerdings schon lange jede Spur: Bereits in den vergangenen Folgen kam es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den VIP-Bewohnern. Jetzt entfachte die Suche nach den Eiern im Stall prompt schon wieder einen neuen Streit: Eddy Kante und Paris Herms zoffen sich!

Nachdem Eddy bei den Hühnern keine Eier fand, kehrte er in den Wohnbereich der Teilnehmer zurück. Paris konnte daraufhin aber ihren Augen nicht trauen – immerhin muss es doch Eier geben. Kurzerhand kommandierte sie den 61-Jährigen zurück zu den Tieren. Dem Hamburger gefiel der Ton der Beauty allerdings ganz und gar nicht, woraufhin er ausflippte: "Halt deine Fresse jetzt!" Ein Kommentar, den die Influencerin nicht auf sich sitzen ließ, sie konterte: "Du gehörst in den Stall. So wie du dich benimmst." Sie sei zwar immer ruhig und gechillt, doch wenn man sie angreife, wolle Paris in der Auseinandersetzung das letzte Wort haben.

Ohnehin fand Paris den Tonfall ihres wütenden Mitbewohners äußerst unangebracht: "Das ist doch der älteste Mann hier und dann sollte man doch ein bisschen Contenance bewahren." Kurz darauf scheinen sich die beiden Streithähne aber wieder zu versöhnen. "Es war von beiden scheiße. Aber jetzt muss es wieder gut sein", stellte Eddy im Einzelinterview klar.

© ProSieben/Benjamin Kis Eddy Kante bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis "Die Alm"-Kandidatin Paris Herms

Getty Images Eddy Kante, 2018

