Für sie ist das Bergabenteuer zu Ende! Ioannis Amanatidis (31) und Paris Herms mussten bei Die Alm in der vergangenen Woche die Koffer packen. Besonders für die Influencerin war das ärgerlich: Schließlich war Paris erst kurz zuvor als Nachrückerin in die Alpenhütte gezogen! Die restliche Staffel können die beiden nun also von außen beobachten. Promiflash verrieten Ioannis und Paris, welchen ehemaligen Mitstreitern sie jetzt die Daumen drücken.

"Es ist nun mal kein Geheimnis, dass ich mit Magda (43) und Yoncé sehr close war und ich die beiden übertrieben in mein Herz geschlossen habe", erzählte Ioannis im Gespräch mit Promiflash. Er gönne zwar jedem Einzelnen den Show-Sieg, ganz besonders aber der ehemaligen Profiturnerin und der Dragqueen: "Ich würde mich umso mehr freuen, wenn einer der beiden 'Die Alm' rocken würde."

Dem kann sich Paris nur anschließen: "Von den Leuten, die noch drinnen sind, gönne ich es Yoncé am allermeisten." Die Berlinerin zeigte sich nach wie vor überrascht von ihrem Alm-Aus. Obwohl sie erst später zu der Gruppe gestoßen war, habe sie nicht mit einem Exit gerechnet, gab die Influencerin zu.

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Teilnehmer der "Die Alm"-Staffel 2021

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Ioannis Amanatidis bei "Die Alm"

Anzeige

© ProSieben/Benjamin Kis Influencerin Paris Herms bei "Die Alm"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de