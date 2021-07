Julia Holz wagt große Veränderungen! Die Influencerin kämpfte seit einigen Monaten gegen ihre Krebserkrankung. Vor wenigen Wochen wurde ihr schließlich in Berlin der Tumor samt Gebärmutter entfernt. Dort regeneriert sich die Wahl-Mallorquinerin aktuell noch ein wenig. Doch nun überraschte sie ihre Fans mit wohl unerwarteten Neuigkeiten: Sie möchte auch nach weiteren Behandlungen und ihrer Genesung nicht mehr nach Mallorca zurückkehren!

In einem Video auf Instagram gab Julia ihren Fans nun kurz nach ihrer OP ein kleines Update. Darin sagte sie auch: "Ich gehe nicht mehr zurück nach Mallorca" und erläuterte, dass es dafür mehrere Gründe gebe. So vermisse sie beispielsweise ihre deutschen Freunde sehr und fühle sich in Spanien "einfach nicht mehr wohl". Ihr Bauchgefühl sage ihr wohl, dass sie nicht mehr nach Mallorca zurückkehren soll. Außerdem wolle sie ihre Behandlung an der Charité in Berlin fortsetzen. In Spanien hatte man sie nicht operieren wollen.

Julia lebte die vergangenen 16 Jahre auf der Mittelmeerinsel und erklärte deshalb in dem Clip mit zitternder Stimme, dass sie diese Entscheidung definitiv mit "einem lachenden und einem weinenden Auge" getroffen habe. Doch nun sei es das Richtige, mit ihrem Partner Iwan und ihrer Tochter Daliah in ihre Heimat Rostock zu ziehen, wenn ihre Behandlung abgeschlossen ist.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz im Berliner Universitätsklinikum Charité

Instagram / mrs.julezz Julia Holz lächelt

Instagram / mrs.julezz Julia Holz und ihre Tochter Daliah, Juni 2021

