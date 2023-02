Zweites Jawort: So stellt sich Julia Holz Traumhochzeit vor

Julia Holz (36) verrät Details über ihre große Hochzeit! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat ihren Schatz Iwan zwar im Oktober bereits geheiratet – jedoch handelte es sich dabei "nur" um eine private Zeremonie im Standesamt. Doch das Paar will seine Liebe noch viel größer zelebrieren! Die Planung für ihre Traumhochzeit läuft auf Hochtouren. Im Promiflash-Interview verriet Julia jetzt, was an ihrem großen Tag nicht fehlen darf...

"Auf jeden Fall die Familie von Iwan", betonte die Influencerin bei der Pre-Valentinstagsparty "Liebesreich" von David Lovric. "Das ist die Traumhochzeit mit meiner Familie. Ich habe ja keinen Papa. Den habe ich nicht kennengelernt, der ist schon gestorben. Aber da ich den Papa von Iwan habe, der im Rollstuhl sitzt… Das ist mein Traum, dass er mich zum Altar führt." Insgesamt wünscht Julia sich vor allem eines für ihre Hochzeit: "Es muss nur harmonisch sein." Außerdem möchte sie gerne kirchlich heiraten.

Wird denn auch ihre kleine Tochter eine Rolle bei der Trauung spielen? "Dahlia ist schon eingebunden. Sie wird Blumenmädchen und sie wird die Ringe bringen. Sie wird auch ein ganz tolles Kleid tragen, das für sie angefertigt wurde", schwärmte Julia. "Das war ihr Traum. Sie wird eine ganz große Rolle spielen. Wir haben immer gesagt, wir werden zusammen heiraten."

