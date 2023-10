Deshalb fand Julia Holz' Traumhochzeit doch noch nicht statt

Für Julia Holz (37) gibt es momentan andere Dinge, die wichtiger sind. Vergangenes Jahr hatten sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit und ihr Partner Iwan in einer intimen Zeremonie im Standesamt das Jawort gegeben. Eigentlich haben die beiden in diesem Jahr eine große Hochzeitsfeier geplant, doch bisher fand diese noch nicht statt. Im Interview mit Promiflash verrät Julia jetzt den emotionalen Grund dafür.

Promiflash traf die 37-Jährige bei der Halloweenparty von Denise Merten (33) und fragte nach, auf welchem Stand die Hochzeitsvorbereitungen sind. "Eigentlich ist das so ein richtiges Trigger-Thema für mich, weil wir wollten es machen und ich habe ja keinen Papa und der Papa von ihm [Iwan], der war mein Papa sozusagen, [...] und er sollte mich zum Altar bringen", erklärt Julia. Doch vor Kurzem sei ihr Schwiegervater leider verstorben, weshalb die große Trauung erstmal in den Hintergrund rücke. Für einen Ort hätten die beiden sich aber schon entschieden: "Wir sind jetzt schon in Thailand, aber das ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Hauptsache, man liebt sich."

Zwar gibt es derzeit noch keinen Termin für die Hochzeitsparty, doch eins steht wohl schon fest: Ihr Töchterchen wird eine besondere Rolle haben. "Dahlia ist schon eingebunden. Sie wird Blumenmädchen und sie wird die Ringe bringen. Sie wird auch ein ganz tolles Kleid tragen, das für sie angefertigt wurde", hatte die stolze Mama bereits zuvor Promiflash preisgegeben.

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz und ihr Iwan im Februar 2023

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz posiert mit Iwan und ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz mit ihrer Tochter Daliah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de