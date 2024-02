Nach Krebs: Julia Holz auf dem Weg zurück zur Lebensfreude!

Julia Holz (37) startet nun voller Lebensfreude durch. 2021 hatte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit die Diagnose Gebärmutterhalskrebs gestellt bekommen. Nach langwieriger Chemo- und Strahlentherapie konnte sie die Krankheit besiegen – bisher ist der Krebs nicht zurückgekehrt. Seitdem konzentriert sich der Realitystar voll und ganz auf die Gesundheit und die Liebe zu seinem Körper. Nun freut sich Julia über die ersten Erfolge – sie hat ganze sechs Kilo abgenommen!

"In den letzten vier Wochen habe ich über sechs Kilo abgenommen [...]. Während ich mich auch mich selbst konzentriert habe, fand ich eine neue Energie und Stärke in mir", berichtet die Musikerin ihren Instagram-Followern. Diese Wahrnehmung habe sie derart begeistert und gestärkt, dass sie so langsam das im vergangenen Jahr verloren gegangene Lebensgefühl und die Lebensfreude wieder bekomme.

Dass sie abgenommen hat, sehe sie als großartig Leistung. Allerdings sei das Wichtigste daran, stets an sich zu arbeiten, um sein "wahres Glück zu finden und das Leben in vollen Zügen zu genießen". Mit ermutigenden Worten erklärt Julia: "Denn nur wenn man im Einklang mit sich selbst ist, kann man das Leben in seiner vollen Pracht erleben."

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / julezz.offiziell Julia Holz im Februar 2024

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

