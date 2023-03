Hot or not? Das denken Realitystars von dem neuen Bachelor!

Wie kommt der Bachelor bei seinen Reality-TV-Kollegen an? David Jackson verteilt dieses Jahr im TV die Rosen und sucht nach der richtigen Dame in seinem Leben. Ob der Halb-Amerikaner sich auf seiner Reise tatsächlich verlieben wird, bleibt spannend. Promiflash fragte bei einigen Reality-Sternchen nach, was sie bisher über den heiß begehrten Junggesellen denken. Neben Kim Tränka und Stephie Stark (27) geben auch Josimelonie und Julia Holz (37) im Video ihre Meinung preis!

