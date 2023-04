Bekannte Gesichter beim Bachelor: Wie finden Zuschauer es?

Wie kommen bereits bekannte Gesichter bei Der Bachelor an? Seit nun 13 Staffeln vergibt der Bachelor Rosen im deutschen Fernsehen. Die Begeisterung der Fans bleibt auch nach so vielen Staffeln bestehen. Kritischen Zuschauern fällt aber auf, dass immer öfter bereits bekannte Frauen aus anderen TV-Formaten das Herz des Junggesellen erobern wollen. Promiflash hat bei zwei TV-Persönlichkeiten nachgehakt, ob Girls mit einem gewissen Bekanntheitsgrad bei dem Format gut ankommen.

Die ehemalige Take Me Out-Teilnehmerin Josimelonie ist erstaunt darüber, dass einige Frauen aus anderen TV-Formaten dieses Jahr den Weg zum Bachelor gefunden haben, meint sie im Interview mit Promiflash auf der "Liebesreich"-Pre-Valeninstagsparty vom David Lovric. "[Es wundert mich], dass so viele Kandidatinnen dieses Mal dabei sind, die schon mal Fernseherfahrung haben, weil sonst sind ja eher unbekannte Kandidatinnen dabei", äußert die 29-Jährige. Verwunderung scheint es nicht nur bei der Blondine zu geben.

Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Julia Holz (37) hält generell nicht sonderlich viel von den Bachelor-Kandidatinnen. "Viele Mädels, die da reingehen, suchen halt nicht den Mann, sondern wollen einfach nur ins Fernsehen oder berühmt werden", erklärt sie gegenüber Promiflash. Vor allem die bekannten TV-Gesichter kommen bei der Influencerin gar nicht gut an. "Jetzt ist mir schon aufgefallen, es gibt drei Kandidatinnen, die mir auf Anhieb bekannt waren. Da fällt die Argumentation 'Ich will nicht ins Fernsehen' weg, weil es ja schon das zweite oder dritte Format ist" , ergänzt sie.

Doch wer ist aus der aktuellen Bachelor-Staffel ein bereits bekanntes Gesicht? Darunter findet sich die Kandidatin Leyla Lahouar. Sie hat Fernseherfahrung bei Ex on the Beach gesammelt. Die Frankfurterin hat weiterhin die Chance, das Herz des Rosenkavaliers für sich zu gewinnen. Ex-Kandidatin Colleen Schneider flog bereits raus. Die Psychologin kennen Fans von Mein Date, mein bester Freund und ich und Swipe Match Love.

Instagram / josimelonie Josimelonie, Ex-DSDS-Kandidatin

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

RTL+ Leyla Lahouar, Bachelor-Kandidatin

RTL Colleen Schneider, Bachelor-Kandidatin 2023

