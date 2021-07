Tragisches Update zum Tod von Sebastian Eubank! Der Profi-Boxer wurde vergangene Woche tot an einem Strand in Dubai gefunden. Zuvor hatte er mit Freunden den Sonnenuntergang beobachtet. Details zur Ursache waren nicht bekannt – bis jetzt. Sebastians Witwe Salma Abdelati meldete sich nun mit neuen Informationen zu Wort und verriet: Ihr Mann ist nicht ertrunken, sondern starb an einem Herzinfarkt.

"Die Polizei von Dubai und der Gerichtsmediziner haben nach einer vollständigen Obduktion bestätigt, dass Sebastian auf tragische Weise an einem schweren Herzinfarkt im Meer gestorben ist", erklärte Salma in einem offiziellen Statement. Es ist davon auszugehen, dass er den Anfall auch an Land nicht überlebt hätte. Im Zuge der Untersuchungen fanden die Ärzte auch heraus, dass der Sportler an einer Herzerkrankung litt, die erst nach seinem Tod entdeckt wurde.

Obwohl sie der Verlust sehr schmerzt, sei es für Salma ein Trost, dass Sebastian seine letzten Momente mit seinen Freunden verbringen konnte. Erst vor rund einem Monat wurden die zwei zum ersten Mal Eltern. "Ich bin auch dankbar, dass er noch ein paar glückliche Wochen mit unserem Sohn hatte", betonte sie weiter.

