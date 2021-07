Tragische Neuigkeiten für alle Box-Fans: Der Sohn des Box-Profis Chris Eubank ist im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Sebastian Eubank war nicht nur aufgrund seines Vaters, der jahrelang als Box-Legende galt, bekannt sondern verdiente auch selbst als Boxer und Personal Trainer mit dem Kampfsport sein Geld. Doch nun müssen seine Angehörigen und Fans leider Abschied von ihm nehmen: Er ist ertrunken.

Sebastian wurde kürzlich an einem Strand in Dubai tot aufgefunden. Wie DailyMail berichtete, soll er dort tatsächlich ertrunken sein. In den Monaten vor seinem Tod hatte er sich erst in der Stadt eine Karriere als Boxer aufgebaut und gewann sogar die beiden Profikämpfe, die er dort antrat. Damit war er bereits der vierte Mann aus seiner Familie, der als Profiboxer in den Ring stieg: Auch seine Brüder Chris Eubank Jr. und Nathanael Wilson machten es ihrem Vater nach und wurden professionelle Kampfsportler.

Sebastian hinterlässt nicht nur seine Eltern, drei Brüder und eine Schwester, sondern auch seine Frau Salma und seinen Sohn Raheem. Erst vor rund einem Monat begrüßten sie den Kleinen auf der Welt. Der frischgebackene Vater wäre in wenigen Tagen außerdem 30 geworden.

