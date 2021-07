Große Trauer um Jaquan Yulee. Der Football-Spieler galt als eines der Top-Nachwuchstalente. Bereits in jungen Jahren entdeckte der US-Amerikaner seine Leidenschaft für die beliebte Sportart. Nach seinem Schulabschluss strebte der Sportler eine Profikarriere an – doch bereits in seinem ersten Spiel verletzte sich der Footballstar für den Rest der Saison. Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass der 24-Jährige endlich wieder aufs Feld zurückkehren könne. Jetzt folgen tragische Neuigkeiten: Jaquan ist gestorben.

Wie mehrere US-Medien berichten, ist Jaquan am vergangenen Dienstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Footballer sei auf einer Landstraße bei Suffolk unterwegs gewesen, als er plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor und das Auto auf dem Dach landete. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bisher noch unklar. Kurz nachdem die Beamten gegen 19.12 Uhr an der Unfallstelle eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des 24-Jährigen feststellen.

Jaquan hinterlässt eine große Lücke. Unter anderem meldete sich bereits seine frühere Universität in Virginia mit rührenden Zeilen im Netz: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie und Freunden des ehemaligen Studenten und Athleten Jaquan Yulee." Seine Energie und die Fähigkeit, andere miteinander zu verbinden sei bemerkenswert gewesen. "Er wird von so vielen vermisst werden", schreiben die Verantwortlichen.

Anzeige

Instagram / yulee2xdadon Jaquan Yulee, Sportler

Anzeige

Instagram / yulee2xdadon Jaquan Yulee, US-Footballer

Anzeige

Instagram / yulee2xdadon Jaquan Yulee, Athlet

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de