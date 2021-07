Roxy zeigt sich bestürzt! Die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin begab sich kürzlich auf ein Urlaubsabenteuer durch Europa: Mit ihrem Motorrad fuhr sie aus Deutschland bis nach Kroatien und schließlich wieder zurück. Doch auf einer Party passierte ihr während ihrer Reise etwas Gruseliges: Sie bekam dort offenbar K.O.-Tropfen verabreicht und wachte mit einem totalen Filmriss, lauter blauen Flecken als auch Schürfwunden auf!

In ihrer Instagram-Story erzählte Roxy ihren Fans kürzlich von dem Vorfall. Auf einer Feier wurde ihr ein Getränk ausgegeben, in das wohl K.O.-Tropfen oder etwas Ähnliches gemischt waren. Denn die Ex on the Beach-Bekanntheit wachte am nächsten Morgen auf und konnte sich ab diesem Moment an keine einzige Sache mehr erinnern. Und nicht nur das: An ihren Beinen hatte sie außerdem Schürfwunden und blaue Flecken. Sie appellierte deswegen an ihre Fans und forderte sie auf, nicht aus fremden Gläsern zu trinken und sich keine Getränke ausgeben zu lassen: "Das ist ein No-Go. Mädels, tut das niemals!"

Roxy wisse zwar nicht, was passiert ist, sei sich aber "hundertprozentig sicher", etwas mehr in ihrem Glas gehabt zu haben als nur ein alkoholisches Getränk. Eine Vergewaltigung schließt sie jedoch aus. Die Reality-Bekanntheit könnte übrigens niemanden für die Tat belangen, da sie keinerlei Erinnerung an ein Gesicht hat, erklärt sie.

Instagram / _roxytv_ "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Roxy

