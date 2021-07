Traurige Nachrichten aus der Darts-Welt. In dem Präzisionssport war Andy Fordham ein absolutes Ausnahmetalent und konnte in der Vergangenheit schon so einige Titel absahnen. Unter anderem gewann der Brite 2004 die World Professional Darts Championship. Allerdings hatte der Weltmeister immer wieder mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der Sportler brachte zeitweise fast 200 Kilo auf die Waage. Jetzt ist Andy im Alter von 59 Jahren gestorben.

Wie Daily Mail berichtet, starb der Wikinger, wie sein Kampfname lautete, am heutigen Donnerstag. Genaueres zur Todesursache ist nicht bekannt – lediglich, dass er in den vergangenen Monaten an verschiedenen Erkrankungen litt und sich im Januar sogar mit dem Coronavirus infiziert hatte. Andy soll die letzten Stunden im Kreise seiner Liebsten verbracht haben – und im Beisein seiner Frau Jenny gestorben sein.

Wie der 59-Jährige vor wenigen Wochen in einem The Sun-Interview betonte, sei er aufgrund der Virusinfektion mit Todesängsten konfrontiert gewesen. "Meine größte Angst ist es, eines Morgens aufzuwachen, nicht atmen zu können und hinten im Krankenwagen untergebracht zu werden – und dann meine Frau und meine Kinder nicht wiederzusehen", äußerte er. Die Krankheit sei "das Gruseligste" gewesen, das Andy je erlebt habe.

