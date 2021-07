Erst die Europameisterschaft, dann die Ehe – für Marco Verratti scheint es derzeit wirklich bestens zu laufen! Vergangene Woche konnte der italienische Fußballer im Finale der EM abräumen: Gemeinsam mit seinen Kollegen siegte er gegen England – und holte den Titel nach Hause. Nur kurz nach diesem Mega-Erfolg stand für den 28-Jährigen jetzt der nächste emotionale Moment an: Marco hat seine Modelfreundin Jessica Aidi geheiratet!

In seiner Instagram-Story teilt der Kicker zahlreiche Fotos und Videos der Gäste, die den romantischen Tag dokumentierten. Die Aufnahmen zeigen den Paris-Saint-Germain-Star stolz an der Seite seiner Frau – und die überstrahlt in einem Traum aus weißer Spitze alle. Auf ihrem eigenen Profil macht Jessica wiederum ihrem Neu-Ehemann eine rührende Liebeserklärung: "Nichts anderes zählt. Ich werde dich mein Leben lang lieben!"

Die Trauung der beiden hätte aber glatt als Promiparty durchgehen können: Zahlreiche bekannte Gesichter tummelten sich unter den Gästen. Neben Supermodel Cindy Bruna (26) gehörten offenbar auch Marcos PSG-Kollegen Kylian Mbappé (22) und Julian Draxler (27) zu den Feiernden – und Modellegende Carla Bruni Sarkozy (53) sang dem Paar sogar ein Ständchen.

Getty Images Marco Verratti, italienischer Nationalspieler

Getty Images Jessica Aidi und Marco Verratti

Getty Images Julian Draxler und Marco Verratti

