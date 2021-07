So süß freute sich Julian Engels (28) über die Baby-News! Seit Juni wissen die Fans von Sarah (28) und Julian Bescheid: Das Ehepaar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs! Auch das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes gaben die Sängerin und der Fußballprofi bereits bekannt: Es wird ein Mädchen! Und nun teilt die werdende Zweifachmama ein weiteres putziges Detail mit ihrer Community – und zwar ein Foto kurz nach der Schwangerschaftsverkündung!

Sarahs Follower auf Instagram baten sie, ein Foto der "Reaktion auf den Schwangerschaftstest" zu teilen – und diesen Gefallen tat sie ihnen auf direkt: Glücklich grinsen die Eltern in spe auf dem Schnappschuss in die Kamera. In der Hand halten sie eine Box. So hat Sarah ihrem Ehemann von den süßen Neuigkeiten unterrichtet: Sie hatte den positiven Test zusammen mit einem Strampler und weiteren Babyutensilien in eine Kiste gepackt.

Tatsächlich hatte es damals auch ziemlich fix mit ihrer Familienplanung geklappt, wie die Künstlerin vor einigen Wochen ausplauderte: "Tatsächlich ging es dieses Mal sehr sehr schnell. Es ist einfach eine Sache der Natur. Man sagt ja auch, normalerweise kann es bis zu zwei Jahren dauern. Das ist auch ganz normal."

Julian und Sarah Engels

Sarah Engels' Überaschungsbox für Julian

Sarah Engels, Juli 2021

