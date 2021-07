Erfreuliche Nachrichten von Andrea Kathrin Loewig (54)! Zwar hält die In aller Freundschaft-Hauptdarstellerin ihr Privat- und vor allem ihr Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – doch ein paar Details sind dennoch bekannt: So wissen eingefleischte Fans, dass sie seit rund sieben Jahren mit dem Berliner Star-Architekten Andreas Thiele liiert ist. Jetzt gibt es tolle Neuigkeiten von dem Paar: Andrea und Andreas haben geheiratet!

Laut eines Berichts von Bild am Sonntag habe die Trauung der beiden am Samstag in der Thomaskirche in Leipzig stattgefunden. "Wir haben es getan!", bestätigte Andrea und brachte ihre Glücksgefühle zum Ausdruck: "Wir sind in den Hafen der Ehe gesegelt und überglücklich!" Auf die Liebe habe das Paar während der Zeremonie mit rund 100 Gästen angestoßen.

Allerdings sei es während der Hochzeit zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem sogar die Polizei eingreifen musste! Weil Andrea und Andreas ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten wollen, beauftragten sie Sicherheitsleute, die während der Feier rund um die Kirche positioniert waren. Ein Paparazzo versuchte trotzdem, ein Blick auf das Brautpaar zu werfen und musste dann von der Security zurechtgewiesen werden.

Getty Images Andrea Kathrin Loewig, Schauspielerin

Getty Images Andrea Kathrin Loewig beim "Mein Star des Jahres" Awards 2012 in Hamburg

Getty Images Andrea Kathrin Loewig, Schauspielerin

