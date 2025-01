Andrea Kathrin Loewig über "In aller Freundschaft"-Zukunft

Andrea Kathrin Loewig (58), bekannt aus der Serie In aller Freundschaft, sorgt sich nicht um ein mögliches Aus als Darstellerin der seit 25 Jahren laufenden ARD-Produktion. Obwohl das Format immer wieder einer Verjüngungskur unterzogen wurde, etwa mit dem Ableger "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte", zeigte sich die Schauspielerin im Gespräch mit der Zeitschrift Meins optimistisch. "Vielleicht ist es der Schlüssel zum Erfolg, keine Angst zu haben", sagte Andrea. Für ihre langjährige Rolle als Oberärztin Dr. Kathrin Globisch sei sie sehr dankbar.

Die Serie selbst erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Trotz harter Konkurrenz durch Streaming-Dienste behauptet sich die Produktion seit Jahrzehnten erfolgreich im deutschen Fernsehen. Kritische Themen wie Frauenfeindlichkeit oder gesellschaftliche Debatten finden auch nach so langer Zeit regelmäßig ihren Platz in der Serie. Mit dem Spin-off und einem jüngeren Team richtete sich das Format zusätzlich an ein neues Publikum, ohne jedoch das Stammpublikum der Hauptserie zu verlieren. Andrea gehört zu den festen Größen der Serie und ist für viele Fans ein unverzichtbarer Bestandteil der Sachsenklinik.

Abseits der Kameras erlebt Andrea auch privat spannende Zeiten. Vor drei Jahren heiratete sie ihren Lebenspartner – eine Liebe, die noch relativ jung ist. Doch wie sie selbst anmerkte, läuft auch in ihrer Beziehung nicht immer alles harmonisch. Für sie ist das jedoch kein Grund zur Sorge, denn ihre positive Einstellung scheint sie sowohl beruflich als auch privat zu begleiten. Es ist diese Mischung aus Dankbarkeit und Optimismus, die die Schauspielerin vielfach betont – Eigenschaften, die sie auch ihren Fans in persönlichen Interviews gerne vermittelt.

MDR / Saxonia Media / Markus Nass Mai Duong Kieu, Isabell Gerschke und Co., "In aller Freundschaft"-Cast

Getty Images Andrea Kathrin Loewig, Schauspielerin

