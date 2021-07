Es ist so weit! Im März hatten Matt Sorum (60) und seine Frau Ace Harper ihren Fans verkündet, dass sie ein Baby erwarten. Der Schlagzeuger stand in den 90er-Jahren mit der legendären Rockband Guns N' Roses auf der Bühne. Seit vielen Jahren geht der Musiker gemeinsam mit der Tänzerin Ace durchs Leben, 2013 heiratete das Paar. Jetzt gründen sie eine kleine Familie: Bereits am Freitag kam nämlich ihre Tochter zur Welt!

Das erste Foto ihrer Kleinen teilten Matt und Ace auf Instagram. "Unsere Herzen sind voller Dankbarkeit, unsere Tochter bringt uns Liebe und Freude", schrieb der Drummer unter das Bild. Hören wird das erste Kind der zwei auf den klangvollen Namen Lou Ellington Sorum. Bei ihrer Geburt habe die Kleine etwa 3.118 Gramm auf die Waage gebracht.

Matts Fans freuten sich überschwänglich über die freudigen News. "Wundervoll, herzlichen Glückwunsch euch beiden!", schrieb ein begeisterter User unter den Beitrag. Viele weitere stimmten mit ein und gratulierten den beiden zu ihrem Familienglück.

