Damit hat Dave Coulier (62) wohl nicht gerechnet. Der Schauspieler dürfte der Mehrheit aus der Serie Full House bekannt sein. Dort übernahm er für fast 200 Folgen die Rolle des Joey Gladstone. Am Set lernte er auch seinen Kollegen und späteren Freund John Stamos (58) kennen. So kam es auch, dass John Dave 1998 zu seiner Hochzeit mit Rebecca Romijn (49) einlud – bei der auch Matt Sorum (61) Gast war. Ab da nahm das Schicksal seinen Lauf.

In seinen Memoiren Double Talkin' Jive erzählte der Guns N' Roses-Drummer von seinen wilden Partygeschichten. So lud Dave nach Johns Hochzeit zu einer After-Party bei sich zu Hause ein. "Der Alkohol floss in Strömen, als die Party in Couliers Haus in Los Angeles in Gang gesetzt wurde", verriet Matt. Irgendwann habe er bemerkt, dass er seine Freundin nicht sehen konnte und machte sich auf die Suche nach ihr. Es dauerte nicht lange, bis er sie nackt mit drei Männern im Whirlpool fand. Wutentbrannt wollte er auf die Männer losgehen, während Dave versuchte, die Situation zu deeskalieren. "Der Kerl hatte nicht einmal Zeit, mir die Hand auf die Schulter zu legen, bevor ich ihn niedergeschlagen habe", sagte er in Anspielung auf Dave.

Obwohl seine Erinnerungen an den Abend etwas verschwommen seien, erinnere sich Matt daran, von der After-Party auf die Straße geworfen worden zu sein. "Ich schwanke zwischen Schwitzen und Frieren, und irgendwann dämmert mir, dass ich nackt bin", erinnerte er sich zurück. Trotz seines adamsgleichen Zustandes habe er es jedoch geschafft, mit einem Taxi zum Haus seiner Freundin zu fahren.

Getty Images John Stamos und Dave Coulier, Februar 2016

Getty Images Dave Coulier, Schauspieler

Getty Images Matt Sorum, ehemaliger Guns N' Roses-Drummer

