Ob die Welt bereit ist für ein Baby mit Rock 'n' Roll im Blut? Matt Sorum (60) stand in den 90er-Jahren als Drummer mit der legendären Band Guns N' Roses sieben Jahre lang auf der Bühne. Zurzeit gibt er in der Supergroup Hollywood Vampires seinen Kollegen Alice Cooper (73) und Johnny Depp (57) den Takt vor. Gemeinsam mit seiner Frau Ace Harper hatte Matt jetzt auch in privater Hinsicht tolle Neuigkeiten für seine Fans: Denn die beiden erwarten ihr erstes Kind.

"Wir sind außer uns vor Freude über unser Baby", zitierte das People Magazine das Paar. Für Matt und Ace sei es der Start in einen neuen Lebensabschnitt: "Bei all den wunderbaren Abenteuern, die wir gemeinsam erleben durften, fühlen wir eine unvergleichliche Freude, jetzt endlich eine Familie zu gründen." Der Musiker und die Tänzerin haben im Jahr 2013 geheiratet.

Das Geschlecht seines Nachwuchses haben die beiden auch schon publik gemacht: In einem Video ist zu sehen, wie sie eine Torte anschneiden, die das große Geheimnis lüften sollte. Zum Vorschein kam eine rosafarbene Füllung – Matt und Ace erwarten also eine kleine Tochter!

Getty Images Matt Sorum 2016 in Los Angeles

Getty Images Ace Harper und Matt Sorum 2016 in Los Angeles

Getty Images Ace Harper und Matt Sorum 2013 in Century City

