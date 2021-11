Er blüht in seiner neuen Rolle als Vater komplett auf! Matt Sorum (60) stand in den 90er-Jahren mit der legendären Hardrockband Guns N' Roses auf der Bühne. Erst vor Kurzem machte der Schlagzeuger aber Schlagzeilen mit privaten Neuigkeiten: Im Sommer dieses Jahres sind er und seine Frau Ace Harper zum ersten Mal Eltern geworden. Für den Musiker eine ganz neue Erfahrung: Matt gibt in einem Interview zu, dass er doch entspannter ist als gedacht!

Im Gespräch mit People plaudert der 60-Jährige offen über seine neue Vaterrolle. "Ich habe ein bisschen später angefangen. Meine Frau ist noch so jung und wunderschön, aber für mich ist der Zeitpunkt perfekt. Ich bin viel entspannter. Ich konzentriere mich mehr auf die Familie", freut sich der Drummer. Ganze drei Monate habe der Neu-Papa sich voll und ganz seinen Liebsten gewidmet.

Und auch seine Ehefrau Ace findet, dass Matt seinen Job als Dad ziemlich gut macht. "Er ist ein unglaublicher Vater. Ich meine, er ist so ein lustiger Typ und er spielt ihr jeden Tag Musik vor", schwärmt die Blondine. Hättet ihr gedacht, dass Matt so sehr in seiner Vaterrolle aufgeht? Stimmt in der Umfrage ab!

