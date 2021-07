Arielle Rippegather kann endlich unbeschwert Sex haben! Im vergangenen Jahr hatte die frühere DSDS-Teilnehmerin ihre geschlechtsangleichende Operation, die ihren Traum vom weiblichen Körper endlich wahr werden ließ. Mittlerweile fühlt sich die Sängerin zwar endlich superwohl – habe aber trotzdem noch bei einer Kleinigkeit nachbessern müssen. Beim Liebesspiel mit ihrem neuen Freund Veron Didi fiel auf: Ihre Vagina ist nicht breit genug. Gegenüber Promiflash verriet Arielle: Sie ließ ihre Scheide vertiefen und die Schamlippen etwas straffen.

"Die letzte Operation ist erst acht Wochen her – das war noch mal eine Schönheitsoperation für meine Vagina. Die wurde noch etwas breiter gemacht, weil es doch am Anfang noch ein paar Probleme beim Sex gab. Der Mann ist schlecht reingekommen", erzählte die Blondine im Rahmen von Eric Sindermanns (32) Dr.Sindsen-Fashionshow gegenüber Promiflash. Allerdings gestand das TV-Sternchen: Der Eingriff sei vor allem nötig gewesen, weil der Liebste untenrum ordentlich was zu bieten habe. "Man muss bedenken, er ist jetzt auch nicht ganz klein bestückt. Hätte ich jetzt einen Freund, der eine normale Größe hätte, dann würde es gehen, aber er hat so einen Großen, dass es auch schon manchmal wehtut", berichtete sie. Das Model ist sich allerdings sicher: Schon bald sei das Paar auch beim Sex ein eingespieltes Team.

Und Didi – kommt er im Bett auch voll auf seine Kosten? Offenbar ja. "Ich bin zufrieden", stellte er im Interview klar. Auch vom Aussehen der Vagina sei er ziemlich begeistert. "Ich bin Experte. Es sieht super aus", verriet er. Seine Liebste konnte dem nur zustimmen.

Instagram / ariellerippegather_official Veron Didi und Arielle Rippegather

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Arielle Rippegather und Veron Didi 2021

Instagram / ariellerippegather_official Veron Didi und Arielle Rippegather, Pärchen

