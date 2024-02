Möchte Realitystar Didi Veron beim Dschungelcamp teilnehmen?

Sieht er sich im Dschungelcamp? Der Realitystar und ehemalige Fußballer Didi Veron nahm bereits an Formaten wie #CoupleChallenge und Claudias House of Love teil. Inzwischen fokussiert er sich hauptsächlich auf seine Onlinepräsenz und bezeichnet sich selbst als Fashioninfluencer. Außerdem ist er dabei, sich in der Modewelt zu etablieren und präsentiert seine ausgefallenen Looks auf verschiedenen Red Carpets. Didi verrät Promiflash, ob er es sich vorstellen könnte, beim Dschungelcamp teilzunehmen.

Der 34-Jährige erzählt im Promiflash-Interview, dass er sehr gerne beim Dschungelcamp teilnehmen wollen würde, betont jedoch: "Kann man machen, muss man aber nicht" und fügt hinzu: "Aber ich traue mich." Er bezeichnet die Teilnahme beim Dschungelcamp als "Erfahrung fürs Leben, die man nicht vergisst." Dementsprechend würde er sehr gerne an dem Format mitwirken – es gehöre sogar zu seinen "zukünftigen Plänen". Er sei sich jedoch noch nicht so ganz sicher, wann er dieses Vorhaben in die Tat umsetzen könne.

Doch stehen bei Didi ansonsten neue Formate an? "Ja, es kommt einiges. Das Jahr ist noch frisch und es kommt einiges an Projekten", erzählt der Influencer. Er ergänzt, dass er sich noch nicht dazu äußern dürfe, aber dass es sich bei den anstehenden Jobs um "gute Projekte" handeln würde, bei denen er viel lernen könne.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Didi Veron im Januar 2023 in Berlin

