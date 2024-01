Nach Liebes-Comeback: Arielle Rippegather hat sich getrennt!

Sie ziehen einen Schlussstrich! Arielle Rippegather (33) hatte es in Sachen Liebe zuletzt nicht so leicht. Nach ihrer dramatischen Affäre mit Mike Cees feierte sie im Dezember vergangenen Jahres ihr Liebes-Comeback mit ihrem Ex Steven Graf Bernadotte von Wisborg. Doch auch dieses Mal sollte ihre Liebe nicht von Dauer sein: Die einstigen Turteltauben trennten sich kürzlich. "Der Grund ist, dass äußerliche, private Gründe gerade keine Beziehung möglich machen", erklärt die ehemalige DSDS-Kandidatin gegenüber Promiflash. Dennoch gebe es zwischen dem Ex-Paar kein böses Blut.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de