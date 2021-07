Traurige Nachrichten für alle Musikfans! Joey Jordison machte sich in der Heavy-Metal-Szene vor allem einen Namen als Gründungsmitglied und Drummer der Band Slipknot. Dort rockte er zusammen mit Bassist Paul Gray und Schlagzeuger Shawn Crahanvon von 1995 bis 2013 die Bühnen der Welt. Der US-Amerikaner trat allerdings seitdem auch mit anderen namenhaften Gruppen wie Metallica, Korn oder Ministry auf. Jetzt gibt es jedoch erschütternde Neuigkeiten: Joey ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben.

Das teilte die Familie des Rockstars nun TMZ mit. Ihr zufolge sei Joey am Montag im Schlaf verstorben. Die Todesursache ist bislang unklar, aber in einer Erklärung seiner Angehörigen heißt es, dass es eine natürliche Ursache war. In einem Statement schreiben seine Liebsten: Sein plötzlicher Tod hat sie mit "leeren Herzen und einem unbeschreiblichen Gefühl des Schmerzes zurückgelassen"

Wie Joeys Familie weiter erklärt, planen sie, eine private Trauerfeier für den Chartstürmer abzuhalten. Jedoch gaben sie nicht bekannt, wann diese stattfinden werde und sie den "The Heretic Anthem"-Hitmacher zur letzten Ruhe betten werden.

Getty Images Joey Jordison und Wednesday 13 im April 2010

Getty Images Joey Jordison im Oktober 2008 in Sydney

Getty Images Slipknot-Star Joey Jordison

