Rebecca Robertson Loflin und ihr Mann John haben endlich wieder einen Grund zur Freude! Im vergangenen Jahr mussten die ehemalige "Duck Dynasty"-Darstellerin und ihr Liebster eine schreckliche Erfahrung machen: Ihr gemeinsamer Sohn Zane sollte ein Geschwisterchen bekommen, doch Rebecca hatte eine Fehlgeburt. Das war für sie ein schwerer Schlag – nun kann die Influencerin aber endlich nach vorne blicken: Sie ist wieder schwanger!

Das bestätigte Rebecca auf Instagram, indem sie zwei Fotos von sich und ihrer kleinen Familie veröffentlichte, auf denen bei ihr bereits eine kleine Wölbung am Bauch zu erkennen ist. Außerdem hält John stolz ein Ultraschallbild in die Kamera. "Wir sind so aufgeregt, bekannt zu geben, dass unser Regenbogenbaby im Dezember zur Welt kommen soll", schrieb die 32-Jährige in der Bildunterschrift. Bei einem Regenbogenbaby handelt es sich um das erste Kind, das nach einer Fehlgeburt geboren wird.

In dem Post führte Rebecca weiter aus, dass die vergangenen Wochen für sie eine regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle waren – warum genau, erklärte sie bislang aber nicht. "Aber trotz aller Hindernisse sehen wir weiterhin Gottes Güte durch unser kleines wachsendes Wunder", fasste die gebürtige Taiwanesin zusammen.

Instagram / rebeccalorobertson Rebecca Robertson Loflin, TV-Darstellerin

Instagram / rebeccalorobertson Rebecca Robertson Loflin und ihr Mann im Juli 2021

Instagram / rebeccalorobertson Rebecca Robertson Loflin mit ihrem Mann John und ihrem gemeinsamen Sohn

