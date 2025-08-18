Pool-Knutscherei bei AYTO V.I.P.: Das denkt Nico darüber

Bei Are You The One – Reality Stars in Love wurde es gleich in der ersten Folge pikant: Beim Spiel Wahrheit oder Pflicht im Pool ging es ziemlich zur Sache. Nico Köllner schnappte sich dabei kurzerhand Viktoria Miller für einen Kuss. Während viele Teilnehmer die ausgelassene Stimmung genossen, zeigte sich Nelly, die offenbar ein Auge auf Nico geworfen hatte, von der Aktion alles andere als begeistert. Im Interview mit Promiflash zog Nico jetzt eine erste Bilanz zu der brisanten Situation. "Es war der erste Tag, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wild", erklärte der Realitystar.

Im Gespräch zeigte sich Nico überraschend entspannt. Er habe gewusst, dass die Stimmung bei "Are You The One" locker und flirtlastig sei: "Man hat ja immer noch diesen 'Wir sind ja bei Ayto'-Schleier umherfliegen, also dachte ich mir: 'Why not'." Nellys Reaktion empfand er nicht als übertrieben – ihr Unmut sei zwar spürbar gewesen, doch ein Drama blieb aus. Im Gegenteil: Nico habe die Situation offen zugegeben und die Dinge schnell geklärt, weshalb er vermutlich auch ohne schlechtes Gewissen auf die Ereignisse zurückblickt.

Das Format, in dem Promis ihr vermeintlich perfektes Gegenstück finden sollen, ist bekannt für turbulente Dreiecksbeziehungen und emotionale Ausbrüche. Das Auftaktspiel im Pool hatte nicht nur Nico, sondern auch anderen Teilnehmern des Formats direkt Gelegenheit gegeben, Grenzen auszutesten. Besonders bei Hati Suarez und Calvin Ogara flogen direkt die ersten Funken – allerdings weniger im positiven Sinn. Calvin schnappte sich vor aller Augen Antonia, was bei Hati sofort für Unmut sorgte. Das muntere Pool-Geknutsche führte so in kürzester Zeit zu ersten Eifersuchtsszenen in der Staffel.

RTL / Frank Beer Nico Köllner, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

Instagram / viktupus Viktoria Miller im Januar 2025

Instagram / nelnoire Nelly, Kandidatin bei "Beauty & The Nerd" 2024