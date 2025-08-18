So süß gratuliert Annika Lau ihrem Frederick zum Geburtstag

Annika Lau (46) hat ihrem Ehemann Frederick Lau (36) zu dessen Geburtstag eine rührende Liebeserklärung gemacht. In ihrer Instagram-Story postete die RTL-Moderatorin ein Foto des Schauspielers, der mit Käppi auf dem Kopf scheinbar in einer Speisekarte blättert. Dazu schrieb sie liebevoll: "Der Mann meines Lebens hat Geburtstag. Happy Birthday, my love." Annika, die sich an diesem besonderen Tag an einem "besonderen Ort" aufhält, teilte außerdem ein Video, in dem im Hintergrund hohe Berge zu sehen sind. Der Jubilar selbst verriet, dass die Familie mit Freunden im österreichischen Bad Gastein einen gemeinsamen Geburtstagsspaziergang in den Bergen unternimmt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Laus ihre Liebe öffentlich zeigen. Schon im vergangenen Jahr widmete Frederick seiner Frau auf Instagram bewegende Worte zu ihrem Geburtstag. Damals nannte er Annika "die Liebe seines Lebens" und schrieb: "Du bist mein Zuhause – das, was mich am Boden hält und mich zu einem glücklichen Menschen macht – du bist alles!" Abgerundet von einem charmanten "Ick liebe dir, meine unglaubliche Annika" brachten seine warmherzigen Zeilen viele Fans zum Schwärmen. Immer wieder machen die beiden deutlich, wie eng sie miteinander verbunden sind, und präsentieren sich als wahres Dreamteam.

Frederick und Annika sind bekannt für ihre tiefe Zuneigung und große Hingabe zueinander. Während der Schauspieler, der unter anderem durch Filme wie "Das perfekte Geheimnis" bekannt wurde, in der Vergangenheit bereits mehrfach offen über seine Liebe sprach, gewährt auch Annika immer wieder Einblicke in ihr Eheglück. Gemeinsam sind sie stolze Eltern von drei Kindern und führen eine harmonische Beziehung, die viele als vorbildlich empfinden. In Interviews verriet Annika bereits, dass Humor, Ehrlichkeit und das gemeinsame Meistern von Herausforderungen die Grundlage ihrer glücklichen Ehe bilden.

Getty Images Frederick und Annika Lau bei der Filmpremiere von "Vaiana 2"

Getty Images Moderatorin Annika Lau und Ehemann Frederick

Getty Images Annika und Frederick Lau im Februar 2023