Diogo Jotas (†28) Witwe emotional bei Premier-League-Spiel

Emotionale Szenen im Molineux Stadion: Beim Premier-League-Spiel von Wolverhampton gegen Manchester City wurde des verstorbenen Fußballstars Diogo Jota (†28) gedacht. Seine Witwe Rute Cardoso kämpfte mit den Tränen, als die Fans ein riesiges Banner entrollten, auf dem stand: "Wir werden uns an dich erinnern, wenn du durch Felder aus Gold wanderst." Das berührende Zitat aus dem "Fields of Gold"-Song von Sting ging unter die Haut. In der 18. Spielminute – eine Referenz an Jotas ehemalige Trikotnummer bei den Wolverhampton Wanderers – brandete Applaus auf. Viele Fans trugen Jota-Trikots und hielten Bilder von ihm und seinem jüngeren Bruder André Silva hoch, der bei dem tragischen Autounfall am 3. Juli ebenfalls ums Leben gekommen war.

Neben Rute nahmen auch Diogos Eltern Joaquim und Isabel Silva auf der Tribüne Platz. Sie mussten nicht nur den Verlust ihres Sohnes, sondern auch den von Diogos Bruder André verkraften. Isabel und Rute trugen Sonnenbrillen, wohl um die Tränen zu verbergen, die trotz allem immer wieder flossen. Der ehemalige Teamkollege und enge Freund Ruben Neves saß unterstützend an Rutes Seite, sichtbar ergriffen von der Trauer und den emotionalen Momenten im Stadion. Obwohl die Partie mit einem deutlichen 4:0-Sieg für Manchester City endete, rückte der Ausgang des Spiels angesichts dieser Hommage völlig in den Hintergrund.

Im Juli erschütterte André und Diogos Schicksal die ganze Welt. Besonders tragisch war, dass der portugiesische Fußballspieler seine langjährige Partnerin Rute nur elf Tage vor dem schrecklichen Unfall heiratete. Zudem hinterlässt Diogo drei Kinder im Alter von vier, zwei und knapp einem Jahr. Rute und Diogo haben fast ihr halbes Leben miteinander verbracht. Sie lernten sich bereits im Jahr 2012 im Teenager-Alter kennen und entschieden sich schnell füreinander. "Wir sind zusammen aufgewachsen und werden auch zusammen alt werden", schrieb Rute einst auf Instagram über ihre besondere Verbindung.

Getty Images Rute Cardoso, Witwe von Diogo Jota

Getty Images Isabel und Joaquim Silva im August 2025

Getty Images Fußballer Diogo Jota wird geehrt

