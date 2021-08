Will Kattia Vides (33) bald eine Familie gründen? Seit 2017 ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin inzwischen mit dem CDU-Politiker Patrick Weilbach (34) in einer Beziehung. Am vergangenen Sonntag besiegelten die zwei Turteltauben ihre Liebe vor dem Traualtar. Doch was hat das Paar eigentlich für seine weitere Zukunft geplant? Kattia sprach jetzt ganz offen darüber – und verriet dabei, dass Patrick und sie bereit für Nachwuchs sind!

Im Gespräch mit RTL ließ die gebürtige Kolumbianerin durchblicken, dass sie schon genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft habe. "Uns ist diese klassische Art wichtig. [...] Erst ein Haus und dann heiraten, Kinderkriegen", berichtete Kattia freudestrahlend und fügte hinzu: "Ein Kinderwunsch ist da, auf jeden Fall." Patrick teilt diese Wunschvorstellung seiner Frau definitiv: "Ein Haus haben wir schon, geheiratet haben wir. Meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten, also müssen wir uns ranhalten", meinte er.

Bereits im Oktober 2018 hatte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin gegenüber Promiflash ausgeplaudert, dass sie eines Tages Mutter werden wolle. Deshalb habe sie auch die Pille abgesetzt. "Ich werde jetzt nicht sofort Kinder bekommen. Es ist einfach so, dass ich meinen Körper darauf vorbereiten will", erklärte Kattia damals ihr Vorgehen.

