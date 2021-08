Chris Töpperwien (47) gibt ein überraschendes Liebes-Update! Bis zuletzt waren die Fans des TV-Auswanderers noch auf dem Stand, dass er mit seiner Partnerin Lili zusammen ist und vielleicht sogar die gemeinsame Hochzeit plant – die beiden hatten vergangenes Jahr ihre Verlobung bekannt gegeben. Doch inzwischen hat sich in Chris' Liebesleben so einiges getan: Er ist nicht mehr mit Lili zusammen und hat sogar schon eine neue Freundin!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Currywurstmann kürzlich ein Selfie mit einer unbekannten Schönheit – und bestätigte kurz darauf gegenüber Promiflash: Sie ist seine Gefährtin! "Sie ist Social-Media-Managerin aus Wien", verrät er im Interview. "Es ist alles noch frisch und ich bin momentan sehr glücklich!" Aber wie genau haben die beiden Turteltauben sich kennengelernt? "Ich habe sie durch die Arbeit kennengelernt. Wir sind uns zufällig bei mir im Dorf über den Weg gelaufen. Richtig lustig wurde es dann, als wir uns ohne Masken das erste Mal wiedersahen", schildert der 47-Jährige.

Doch jetzt fragen sich bestimmt viele Fans: Was wurde aus Lili? Gegenüber Promiflash offenbart Chris: "Wir sind bereits seit einigen Monaten getrennt, haben aber gemeinsam entschieden, dies nicht zum öffentlichen Thema zu machen." Was sagt ihr zu dieser Wendung in seinem Privatleben? Stimmt in unserer Umfrage ab!

© SAT.1 Chris Töpperwien bei "Promis unter Palmen"

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien, Reality-Star

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien und seine Ex Lili

