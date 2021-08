Große Trauer in der Musikwelt! Der DJ Paul Johnson machte sich in den USA vor allem als begabter Plattenaufleger einem Namen – ein Talent, das er sich übrigens selbst beigebracht hatte. 1999 landete er dann mit seiner Single "Get Get Down" sogar einen Welthit – und war spätestens seitdem auch über die Grenzen der Vereinigten Staaten von Amerika bekannt. Jetzt gibt es allerdings schlimme Nachrichten von dem Musiker: Er ist im Alter von 50 Jahren verstorben.

Das wurde seinen Fans nun auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. In dem Post heißt es: "Unser Großer, die House-Musik-Legende, die wir alle als PJ alias Paul Johnson kennen, ist am 4. August 2021 verstorben." Er soll an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben sein, an der er seit Juli gelitten hatte. Nach mehreren Wochen der Behandlung habe die House-Szenen-Ikone nun den Kampf gegen das Virus verloren und ist in einem Krankenhaus in Evergreen Park im US-Bundesstaat Illinois gestorben.

In seinem letzten Post auf Instagram zeigte PJ seinen Followern, wie schlecht es ihm ging und wie viel die Krankheit seinem Körper abverlangt hatte: Er liegt in dem Video in einem Krankenhausbett, ist an ein Beatmungsgerät angeschlossen und schildert, dass es langsam weiter und weiter bergab mit seiner Gesundheit geht. Der Clip stammt vom 20. Juli.

Anzeige

Instagram / johnsongram Benny Blanco und DJ Paul Johnson im Januar 2021

Anzeige

Instagram / johnsongram DJ Paul Johnson im Mai 2021

Anzeige

Instagram / johnsongram DJ Paul Johnson im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de