Was für eine Enttäuschung! Mit Annika Schleus Karriere ging es eigentlich seit Jahren steil bergauf: Als Fünfkämpferin ist sie sowohl im Team als auch in der Staffel mehrfache Welt- und Europameisterin! Bei den derzeitigen olympischen Sommerspielen in Tokio standen die Chancen der Berlinerin auf dem Siegertreppchen zu stehen, daher durchaus gut. Doch ihre Hoffnung auf eine Medaille wurden von einem Moment auf den nächsten zunichtegemacht: Beim Reiten wollte ihr Pferd nicht über die Hindernisse springen!

In der dritten Etappe des Fünfkampfes begann das Pferde-Drama und das Leid von Annika Schleu. Das ihr zugeteilte Pferd mit dem Namen Saint Boy verweigerte seiner Reiterin die Sprünge – zur Verzweiflung von Annika! Die Reiterin konnte ihre Emotionen dabei nicht zurückhalten und ließ ihre Tränen noch auf dem Rücken des Pferdes laufen. Somit war nicht nur der gehörige Vorsprung der Sportlerin dahin, sondern aufgrund ihrer Disqualifizierung endgültig ihre Chance auf eine Medaille.

Und nicht nur das: Annika wurde nach ihrem Olympia-Drama in den sozialen Medien auch noch Opfer eines Shitstorms! "Dieses Gepeitsche war mehr als grausam", schrieb ein empörter User auf Twitter. Auch die Zurufe der Fünfkampf-Bundestrainerin wurden als Tierquälerei bezeichnet. Kim Raisner hatte Annika nämlich zugerufen, sie solle ordentlich draufhauen um das widerspenstige Pferd wieder auf Linie zu bringen. Annika erklärte wenig später im Gespräch mit ARD allerdings: "Wenn man das sieht, mag man denken, dass das immer so läuft. Die Erfolge, die wir sonst zwischendurch feiern, sprechen dagegen. Eigentlich sind wir Deutsche als gute und solide und auch einfühlsame Reiter bekannt."

Getty Images Annika Schleu beim Uipm World Cup 2019, Tokio

Dan Mullan Fünfkämpferin Annika Schleu bei Olympia 2021 in Tokio

Getty Images Fünfkämpferin Annika Schleu bei Olympia 2021

