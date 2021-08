Halsey (26) teilt einen sehr intimen Moment mit ihren Fans! Die Sängerin überraschte Letztere Anfang des Jahres, als sie verkündete, zum ersten Mal Mutter zu werden. Vor wenigen Wochen brachte sie ihren Sohn zur Welt – und teilte zugleich ein süßes Familienfoto zusammen mit dem Vater des Kindes, dem Drehbuchautor Alev Aydin. Nun gab die Musikerin ihren Followern einen weiteren Einblick in ihr Leben als frischgebackene Mama und postete ein Foto von sich beim Stillen ihres Babys!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 26-Jährige nun ein Bild von sich und ihrem neugeborenen Söhnchen Ender Ridley. Darauf stillte Halsey das Baby, während sie auf einer grünen Wiese saß und lächelnd in die Ferne schaute. Unter den Post setzte sie als Hashtag "Weltweite Woche des Stillens", da in der aktuellen Woche besonders über die Vorteile von Muttermilch aufgeklärt und zudem das Stillen in der Öffentlichkeit normalisiert werden soll. "Wir sind dafür gerade noch rechtzeitig", schrieb sie außerdem unter das Foto.

Dass Halsey sich mit ihrem Bild für eine Normalisierung des Stillens einsetzte, schien ihre Fans besonders zu freuen. "Als Frau sein Kind zu stillen ist die heiligste Verbindung, die man eingehen kann. Ich bin froh, dass du das mit uns teilst", schrieb eine Userin beispielsweise in der Kommentarspalte des Beitrags. "So ein schönes und ehrliches Mama-Kind-Foto", zeigte sich ein weiterer Follower begeistert.

Instagram / iamhalsey Halsey und Alev Aydin mit ihrem Sohn Ender Ridley

Getty Images Halsey bei den CMA Awards, 2019

Instagram / iamhalsey Halsey auf Instagram, Dezember 2020

