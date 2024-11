So gut versteht sich Halseys Verlobter Avan mit ihrem Sohn

Halsey (30) und Avan Jogia (32) sind schon seit über einem Jahr ein Paar. Vor dem "Victorious"-Darsteller war die Sängerin mit Alev Aydin zusammen, mit dem sie auch ihren Sohn Ender bekam. Zu Gast bei "Call Her Daddy" schwärmt die "Without Me"-Interpretin nun von ihrem Verlobten: "Er hat jetzt eine Beziehung zu meinem Sohn, und wenn ich sehe, wie er sich auf so authentische Weise für meinen Sohn einsetzt, dann denke ich: 'Okay, du bist wirklich der beste Mensch für mich.'" Vor dem Schauspieler habe sie gar nicht ans Heiraten gedacht, doch er änderte ihre Einstellung.

Lange wurde gemunkelt, dass die zwei Hollywoodstars verlobt sind, ohne dass es eine offizielle Bestätigung gab. In Alex Coopers (30) Podcast verrät die Musikerin nun, dass Avan im September in Barcelona vor ihr auf die Knie gegangen sei. Allerdings habe dem Pärchen bisher die Zeit gefehlt, die Verlobung gebührend zu feiern. "Unmittelbar danach musste er für sechs Monate in Kanada drehen. [...] Wir hatten also noch nicht wirklich die Gelegenheit, zu erleben, wie es ist, verlobt zu sein."

Die 30-Jährige hat gerade ihr neuestes und persönlichstes Album, "The Great Impersonator" veröffentlicht. Avan ist ein Riesenfan der neuen Musik und teilte dies kürzlich seinen Followern auf Instagram mit. "Ich wollte nur sagen, wie stolz ich auf dich bin und auf all die Arbeit, die du in die Platte gesteckt hast, und wie gut sie ist", schrieb der "Orphan Black: Echoes"-Star und ergänzte: "Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sich so sehr seiner Kunst verschrieben hat wie du. Das erstaunt und inspiriert mich jeden Tag."

Instagram / iamhalsey Halsey mit ihrem Sohn Ender, April 2023

Instagram / jogia Avan Jogia, Schauspieler

