Halsey erwischte Manager beim Durchstöbern ihrer Nacktbilder

Halsey (30) unterschrieb ihren ersten Plattenvertrag im Jahr 2014. Seither ist die Popsängerin fester Bestandteil der Musikindustrie – doch das ist nicht immer leicht, wie sie vor wenigen Tagen im Podcast "Call Her Daddy" berichtete. Im Gespräch mit Alex Cooper (30) erinnerte sich die Musikerin an einen traumatischen Moment. Vor längerer Zeit sei sie mit einem mächtigen Musikmanager in einer VIP-Lounge gewesen. "Ich habe ein Selfie von uns beiden gemacht, ihm mein Handy gegeben und gesagt: 'Schick es dir selbst. Ich muss pinkeln'", erzählte die "Eastside"-Interpretin in dem Podcast. Doch als Halsey wiederkam, habe sie ihn dabei erwischt, wie er ihre Nacktbilder auf ihrem Handy durchstöberte.

In dem Moment habe die Grammy-Gewinnerin nicht gewusst, was sie tun sollte. "Ich war einfach wie erstarrt. Ich habe mich gefragt: 'Habe ich mir das nur eingebildet? War das ein Unfall? Was zum Teufel ist gerade passiert?'", erinnerte sich die Musikerin in dem Podcast. Damals habe sie Panik bekommen: "Ich dachte: 'Hat er sich [die Fotos] selbst geschickt und dann die Nachrichten gelöscht?'" Am schlimmsten war für Halsey jedoch die Realisation, dass egal, wie viel Erfolg sie hat, sie trotzdem immer ausgenutzt werden würde. "Ich dachte, ich gehöre zu den ganz Großen. Doch in dem Moment dachte ich: 'Du bist nichts. Du bist immer noch das verdammte Mädchen, das ausgenutzt wird oder über das die Männer hinter deinem Rücken reden'", fand die 30-Jährige emotionale Worte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Halsey offen über die Missstände der Musikindustrie spricht. In dem Podcast "SHE MD" machte die Popsängerin vor wenigen Monaten ein trauriges Geständnis: "Ich hatte eine Fehlgeburt während eines Konzerts." Dieser tragische Moment habe sich zu Beginn ihrer Karriere im Alter von gerade einmal 20 Jahren ereignet. Die Blutung hatte bereits vor der Show angefangen, doch eine Absage sei zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich gewesen. "Sie hatten mich gebeten, 45 Minuten aufzutreten. Und am Ende habe ich einfach eine Windel für Erwachsene angezogen", offenbarte die "Without Me"-Interpretin sichtlich emotional. Damals habe sie sich von ihren Geschäftspartnern im Stich gelassen gefühlt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Halsey im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Halsey, Sängerin

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Halsey über solche Erlebnisse spricht? Ich finde das gut. Viel mehr Prominente sollten so offen über die Missstände sprechen. Meiner Meinung nach ist das nicht so gut. Solche Geschichten sollten privat bleiben. Ergebnis anzeigen