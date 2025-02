Halsey genießt glamouröses Date mit Avan vor Valentinstag

Halsey (30) und ihr Verlobter Avan Jogia (33) wurden am Abend vor dem Valentinstag bei einem glamourösen Date in New York City gesichtet. Die zwei flanierten gemeinsam durch das trendige Soho-Viertel und zogen mit ihren stilvollen Outfits alle Blicke auf sich. Während die Sängerin in einem auffälligen schwarzen Lederminikleid mit extravaganten Details und passenden Stiletto-Boots glänzte, kombinierte der Schauspieler einen grauen Anzug mit einem navyblauen Mantel und eleganten Lederschuhen. Mit kunstvoll hochgestecktem Haar und tiefrotem Lippenstift rundete die US-Amerikanerin ihr extravagantes Outfit perfekt ab. Fotos des Paares veröffentlichte unter anderem Daily Mail.

Halsey und Avan sind seit September 2023 offiziell ein Paar, nachdem bereits zuvor Liebesgerüchte aufgrund einer gemeinsamen Reise durch Spanien aufgekommen waren. Ein Jahr später verlobten sich die beiden. In einem Interview mit Rolling Stone bezeichnete Halsey Avan als große Unterstützung in schwierigen Zeiten – in den vergangenen Jahren hatte die Künstlerin nämlich einige gesundheitliche Rückschläge ertragen müssen. Bei ihr wurde Lupus diagnostiziert sowie eine seltene T-Zell-Erkrankung, die inzwischen in Remission ist. Nach der Geburt ihres Sohnes Ender litt Halsey zudem an einer postpartalen Depression.

Immer wieder lassen Halsey und Avan die Fans an ihrer Liebe teilhaben: Anfang Januar teilte die 30-Jährige einen süßen Pärchenschnappschuss aus dem gemeinsamen Urlaub. Während Halsey in einem roten Bikini sichtlich glücklich in die Kamera strahlt, trägt der Schauspieler eine rot-weiß gestreifte Badehose und kombiniert seinen Look mit einer lässigen Sonnenbrille.

Getty Images Avan Jogia und Halsey, 2024

Instagram / jogia Halsey und Avan Jogia, Januar 2025

