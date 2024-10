So romantisch schwärmt Avan Jogia von Halseys neuen Allbum

Für Fans von Halsey (30) ist heute ein Tag zum Feiern: Das neue Album der Pop-Sängerin ist endlich draußen! Lange haben die Supporter der Sängerin auf "The Great Impersonator" hingefiebert, denn Halsey hat die Platte schon vor Monaten angeteasert. Einer, der sich ganz besonders für die Musikerin freut, ist ihr Verlobter, Avan Jogia (32). Der Schauspieler verkündet in seiner Instagram-Story: "Ich wollte nur sagen, wie stolz ich auf dich bin und auf all die Arbeit, die du in die Platte gesteckt hast, und wie gut die Platte ist." In höchsten Tönen schwärmt er von seiner Partnerin: "Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sich so sehr seiner Kunst verschrieben hat wie du. Das erstaunt und inspiriert mich jeden Tag."

"The Great Impersonator" ist für Halsey – deren bürgerlicher Name Ashley Nicolette Frangipane ist – ein ganz besonderes Album. In den vergangenen zwei Jahren hatte sie mit gleich zwei krassen Diagnosen zu kämpfen: der seltenen T-Zell-lymphoproliferativen Störung und der chronischen Krankheit Lupus. Um die damit verbundenen Ängste zu verarbeiten, schrieb sie Songs für ihr neues, bisher persönlichstes Album. Das will auch Avan würdigen. Auf seinem Account fährt er fort: "Ich bin einfach so stolz auf dich und ich kann es kaum erwarten, dass alle diese Platte hören. Ich glaube, sie sind noch nicht bereit dafür."

Avan und Halsey sind bereits seit einiger Zeit ein Paar, doch erst vor etwa einem Jahr haben sie ihre Beziehung öffentlich gemacht. Der Victorious-Darsteller war an Halseys Seite, als sie gegen ihre Krankheiten ankämpfte. Dafür ist die Künstlerin ihm sehr dankbar. Im Interview mit Rolling Stone gab sie zu: "Ich wüsste nicht, wo ich ohne ihn wäre. Er war maßgeblich an meiner Heilung, meiner Genesung und meinem Selbstverständnis beteiligt." Als sie in diesem Sommer mit einem Smaragdring am Finger gesehen wurde, sorgte das für Verlobungsgerüchte – die bestätigte die Sängerin erst vor wenigen Wochen.

Anzeige Anzeige

Mark Thompson/Getty Images Halsey und Avan Jogia im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Halsey, Sängerin

Anzeige Anzeige