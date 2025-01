Halsey turtelt verliebt mit Verlobtem Avan Jogia im Urlaub

Halsey (30) und Avan Jogia (32) gönnen sich aktuell eine erholsame Auszeit. Ihren Fans auf Instagram senden die Verlobten aber trotzdem einen liebevollen Urlaubsgruß – und zwar in Form eines Pärchenschnappschusses, auf dem die Sängerin und der Schauspieler auf einem Boot strahlen. Während die Musikerin in einem roten Bikini in die Kamera jubelt, trägt der "Victorious"-Star eine rot-weiß-gestreifte Badehose und kombiniert seinen Look mit einer coolen Sonnenbrille.

Den Social-Media-Beitrag betitelt Avan schwärmend mit "Frohes neues Jahr. Auf meine zukünftige Ehefrau." Seine Partnerin kommentiert daraufhin die Worte: "Auf ein Jahr mit ganz viel Wassersport!" Die Fans der beiden sind von so viel Liebe total aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte des Postings heißt es unter anderem: "Ich sterbe wegen der Beschreibung, ich freue mich so sehr für euch beide!" Ein weiterer Bewunderer behauptet zudem: "Ihr beide seht einfach so süß zusammen aus, ich heul’ gleich!"

Halsey und Avan gehen seit September 2023 gemeinsam durchs Leben. Ein Jahr später verkündete die "Colors"-Interpretin, dass sie und ihr Schatz sich verlobt haben. Aus ihrer früheren Beziehung mit Alev Aydin hat die 30-Jährige einen Sohn namens Eder – und mit dem versteht sich der neue Mann an ihrer Seite wohl blendend. "Er hat jetzt eine Beziehung zu meinem Sohn, und wenn ich sehe, wie er sich auf so authentische Weise für meinen Sohn einsetzt, dann denke ich: 'Okay, du bist wirklich der beste Mensch für mich'", schwärmte Halsey im "Call Her Daddy"-Podcast.

Getty Images Avan Jogia und Halsey im April 2024

Instagram / iamhalsey Halsey mit ihrem Sohn Ender, April 2023

