Halsey teilt beeindruckende Verwandlung nach Lupus-Diagnose

Halsey (30), die Sängerin bekannter Hits wie "Without Me" und "Bad at Love", hat sich zwei Jahre nach ihrer Lupus-Diagnose mit einer emotionalen Botschaft an ihre Fans gewandt. In einem Instagram-Beitrag teilte die US-Amerikanerin ein Vergleichsbild, das sie heute und vor zwei Jahren zeigt – der Unterschied ist bemerkenswert. "So sah ich vor zwei Jahren aus und so fühlte ich mich auch. Jeder Schritt seither ist ein Wunder", schrieb sie zu ihrem Post. Neben Lupus leidet die Künstlerin unter anderem auch an einer seltenen T-Zell-Erkrankung, die sie ebenfalls erst vor wenigen Jahren diagnostiziert bekam. Beide Krankheiten konnten inzwischen aber so behandelt werden, dass sie kaum mehr Symptome wahrnehme. "Ich bin auch echt süß jetzt, das ist großartig", fügte Halsey augenzwinkernd an.

Die vergangenen Jahre waren jedoch alles andere als einfach für die Sängerin, die lernen musste, mit einer ganzen Reihe von Diagnosen zu leben, darunter Endometriose, das Ehlers-Danlos-Syndrom und das Sjögren-Syndrom. Halsey erklärte in der Vergangenheit bereits via Instagram, dass sie jahrelang vergeblich nach Antworten bei Ärzten gesucht habe: "Ich wurde als verrückt, faul und ängstlich abgestempelt, bis ich endlich Diagnosen bekam." In dieser schwierigen Zeit fand sie Zuflucht in ihrer Musik – insbesondere bei der Arbeit an ihrem aktuellen Album "The Great Impersonator", auf dem sie persönliche Erfahrungen verarbeitet. "Ich bin so dankbar, Musik zu haben, zu der ich zurückkehren kann", erklärte sie und fügte an, dass sie kaum erwarten könne, wieder live aufzutreten und für ihre Fans zu performen.

Die Offenheit von Halsey bezüglich ihrer Erkrankungen hat sie zu einer wichtigen Stimme für andere Betroffene gemacht. Wie sie offenbarte, teilen ihre Fans regelmäßig eigene Erfahrungsberichte mit ihr oder lassen ihr Dankesbotschaften für ihre Ehrlichkeit zukommen. Privat schöpft sie vor allem Kraft aus ihrer Familie, darunter ihr Sohn Ender, den sie 2021 mit ihrem Ex-Partner Alev Aydin bekam. Seit einigen Monaten ist Halsey nun mit dem kanadischen Schauspieler und Musiker Avan Jogia (32) verlobt, der ihr in dieser nach wie vor herausfordernden Zeit zur Seite steht.

Getty Images Halsey im September 2024

Getty Images Avan Jogia und Halsey im Dezember 2024

