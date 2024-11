So besonders war Avan Jogias Antrag für Sängerin Halsey

Im vergangenen Monat überraschte Halsey (30) mit tollen Neuigkeiten: Die Sängerin und ihr Freund, der "Victorious"-Star Avan Jogia (32), sind verlobt! In einer Folge des Podcasts "Call Her Daddy" teilte die Popsängerin vor wenigen Tagen weitere romantische Details. Avan sei nämlich in Barcelona – der Stadt, in der sie zusammengekommen sind – vor ihr auf die Knie gegangen. "Es ist der Ort, an dem wir zu Beginn viel Zeit miteinander verbrachten, also ist es etwas ganz Besonderes für uns", schwärmte die 30-Jährige.

Halsey sei sich anfangs nicht sicher gewesen, ob sie schon bereit für eine Verlobung ist. "Aber ich dachte auch: 'Du bist buchstäblich die tollste, klügste, heißeste und netteste Person, die ich je in meinem Leben getroffen habe, also geh nicht weg'", erinnerte sich die "Eastside"-Interpretin in dem Podcast. Generell sei die Musikerin nie ein großer Fan der Ehe gewesen – doch dann kam Avan in ihr Leben: "Ich konnte den Sinn einer Heirat nicht wirklich verstehen. Ich dachte, wenn man sich liebt, dann sollte man einfach zusammen sein. Aber [Avan] hat etwas an sich... Da wusste ich einfach, dass ich ihn heiraten wollte."

Kurz nach ihrer romantischen Verlobung in Barcelona musste Avan nach Kanada reisen, um dort für sechs Monate einen Film zu drehen. Halsey machte in dem Podcast deutlich, dass die beiden ihre frische Verlobung deshalb noch nicht wirklich genießen konnten. Aber sie zeigte sich positiv: "Er kommt bald nach Hause und dann werden wir unsere Zeit haben." Halsey und Avan gehen seit September 2023 zusammen durchs Leben und freuen sich nun offenbar auf den nächsten Schritt in ihrer Beziehung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Halsey im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey und Avan Jogia im November 2023

Anzeige Anzeige