Halsey ehrt Britney Spears auf Social Media und gedenkt Liam

Halsey (30) hat am Donnerstag ihre Fans überrascht, als sie sich auf Instagram in Britney Spears (42) verwandelte. Die Sängerin veröffentlichte ein Foto, auf dem sie der Pop-Ikone auf ihrem Hit-Album "In The Zone" von 2003 zum Verwechseln ähnlich sieht. Mit stechendem Blick und wehendem blondem Haar posierte Halsey auf dem Bild, das in blauen Tönen gehalten ist und stark an das Original erinnert, wie Daily Mail berichtet. Diese eindrucksvolle Transformation ist Teil ihres Countdowns zum Release ihres fünften Studioalbums "The Great Impersonator". Halsey, mit bürgerlichem Namen Ashley Frangipane, die sowohl mit den Pronomen "sie/ihr" als auch "they/them" angesprochen wird, ist bekannt für ihre Vielseitigkeit und ihren kreativen Ausdruck.

In den Tagen vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums hat Halsey begonnen, sich in verschiedene Musiklegenden zu verwandeln. Ihre Transformationen umfassen auch Hommagen an David Bowie (✝69), Dolly Parton (78), Madonna (66) und Bruce Springsteen (75), was die Vielfalt ihrer musikalischen Einflüsse unterstreicht. Jede dieser Verwandlungen entspricht einem Song auf "The Great Impersonator" und spiegelt Künstler wider, die sie inspiriert haben. Auf Instagram schrieb sie: "Tag 11 des Countdowns zu 'The Great Impersonator', 25. Oktober. It's Britney, bitch!!!!" Sie fügte hinzu, dass das Foto Bezug auf den 16. Track ihres Albums nimmt, der "Lucky" heißt. "Britney war der erste Superstar, der mich je inspiriert hat", heißt es weiter unter dem Post und dass es unendlich viele Britney-Looks zur Auswahl gab, aber sie dieses ikonische Album wählen musste.

Halsey, die auch Mutter eines Sohnes ist, wird von ihren Fans nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre Offenheit und Authentizität geschätzt. Während die Sängerin auf Instagram ihre Wandlungsfähigkeit präsentiert, zeigt sie auf Tumblr eine andere, nachdenkliche Seite. Sie widmete einen Beitrag dem früheren One Direction Sänger Liam Payne (✝31), der kürzlich in Buenos Aires verstorben ist. Halsey beschrieb, wie schwer es sei, jemanden zu betrauern, den man früher als Teenager verehrt und später als Kollege erlebt habe. Eine besondere Verbindung zu Liam hätte Halsey durch das Anwesen in Calabasas, das sie ihm abkaufte. In ihrem emotionalen Post betont sie außerdem ihren Schmerz als Elternteil, Künstlerin und Fan über diesen Verlust und sendet ihr Beileid an seine Familie und Fans.

Getty Images Britney Spears präsentiert ihr Album "In The Zone"

Getty Images Halsey bei den MTV Video Music Awards im September 2024

